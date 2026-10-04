Sociedad

Armada de México Conmemora 205 Años de su Nacimiento en Ciudad Madero

También se recordaron los 202 años de la Constitución Federal de 1824

Armada de México Conmemora 205 Años de su Nacimiento en Ciudad MaderoArmada de México Conmemora 205 Años de su Nacimiento. Foto: Secretaría de Marina

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La Armada de México celebra 205 años de historia en Ciudad Madero, destacando su papel vital en la defensa nacional desde 1824.

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