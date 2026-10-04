Armada de México Conmemora 205 Años de su Nacimiento en Ciudad Madero

La Secretaría de Marina llevó a cabo una ceremonia conmemorativa por el 205 aniversario del nacimiento de la Armada de México y el 202 aniversario de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

El acto se realizó en las instalaciones de la Primera Zona Naval, en Ciudad Madero, y estuvo encabezado por autoridades navales, quienes destacaron la relevancia histórica de ambas fechas para la vida institucional y la defensa de la soberanía nacional.

Durante la ceremonia se recordó que el 4 de octubre de 1824, tras la consumación de la Independencia de México, inició la estructuración de las instituciones encargadas de salvaguardar la soberanía y seguridad del país, proceso en el que la Armada de México ha desempeñado un papel fundamental.

En el marco de esta conmemoración las autoridades navales subrayaron que la preparación, disciplina y compromiso del personal constituyen elementos esenciales para responder de manera eficaz ante las distintas tareas y responsabilidades institucionales.