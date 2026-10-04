Activan Plan Marina por Fuertes Lluvias e Inundaciones en Matamoros

La Secretaría de Marina activó la Fase de Prevención del Plan Marina en Matamoros, Tamaulipas, debido a las fuertes lluvias e inundaciones registradas en distintos sectores de la ciudad.

A través del Sector Naval de Matamoros, personal especializado realiza labores de auxilio y seguridad para atender a la población afectada por las condiciones meteorológicas.

Como parte del operativo, fue desplegada una Brigada de Apoyo Móvil con vehículos institucionales, herramientas y equipo especializado para realizar labores de rescate.

El personal naval trabaja en coordinación con Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en las zonas que requieren atención.

La Secretaría de Marina pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales, especialmente en sectores con inundaciones o acumulaciones de agua.