Sociedad

Activan Plan Marina por Fuertes Lluvias e Inundaciones en Matamoros

Una Brigada de Apoyo Móvil fue desplegada para brindar auxilio a la población

Activan Plan Marina por Inundaciones en MatamorosActivan Plan Marina por Inundaciones en Matamoros. Foto: Secretaría de Marina

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La Secretaría de Marina activa el Plan Marina por lluvias e inundaciones. Brigadas de apoyo ya están en acción para auxiliar a la población.

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