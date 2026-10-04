¿A Qué Hora Empieza la Final de la Casa de los Famosos? Así Puedes Ver En Vivo Última Gala Hoy

Hoy se define al ganador de la Cuarta Temporada de La Casa de los Famosos México. Si has seguido fervientemente las estrategias, nominaciones y alianzas, no te puedes perder el gran final, en N+ te decimos a qué hora empieza la última gala de LCDF y cómo verla en vivo.

Luego de que Yahir se convirtió en el último eliminado de La Casa de los Famosos 2026, Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres compiten por obtener el premio de 4 millones de pesos.

Dado que el público juega un papel clave en esta última gala, en una nota previa ya te explicamos cómo votar por tu favorito, antes de que Galila Montijo anuncie quién es el triunfador de la temporada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Yahir, el Último Eliminado de La Casa de los Famosos México Queda Fuera Previo a la Final

¿A qué hora empieza la Final de la Casa de los Famosos México?

La cita con los habitantes de La Casa de los Famosos es este domingo 4 de octubre de 2026 a partir de las 19:45 horas, cuando dé inicio la Pre-Gala en ViX.

Casi una hora más tarde, a las 20:30 empezará la gala principal, que se transmitirá por Las Estrellas y tendrá una duración de tres horas. La conducción correrá a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramirez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

Los votos que se emitan durante la Pre-Gala y la Gala todavía contarán para definir a quién se llevará los 4 millones de pesos

Una vez que se conozca quién es el ganador, la postgala de la Cuarta Temporada comenzará a partir de las 23:30 horas, y se podrá disfrutar por ViX.

¿Cómo ver la Última Gala y Anuncio del Ganador de La Casa de los Famosos?

Tal como te adelantamos, la última gala de esta Cuarta Temporada del reality se transmitirá en vivo este domingo 4 de octubre por el Canal de las Estrellas a partir de las 20:30 horas.

En tanto que los suscriptores de ViX también podrán disfrutar de la transmisión en directo desde las 19:45 horas.

En ese momento se conocerá quién se corona como ganador o ganadora absoluta de LCDF 2026, entre Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa o Karina Torres.