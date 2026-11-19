Un juzgado rechazó la disculpa pública del productor Luis de Llano al considerar que no cumple con la orden que se emitió en la sentencia, y le impuso un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento.
El equipo legal de la artista Sasha Sokol aclaró que no es ella quien rechaza la disculpa, sino el juzgado que emitió la orden al considerar que De Llano no ha cumplido con su sentencia.
“No se trata, como ha pretendido argumentar el sentenciado, de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima”, indicó la defensa a través de un comunicado.
Destacó que la disculpa pública que fue ordenada por el juzgado refleja los hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol, y no es una herramienta para limpiar la imagen del condenado.
De acuerdo con el equipo legal de Sokol, el productor de televisión intentó justificar su negativa a cumplir con la orden a una supuesta inconstitucional y el riesgo de presunta autoincriminación.
Sin embargo, la jueza desechó ambos argumentos y reiteró la obligación de cumplir con la sentencia, la cual fue confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia en junio de 2025.
Según la defensa, De Llano ha buscado evitar cumplir con la sentencia a través de más de 30 escritos, apelaciones y amparos. Sin embargo, la jueza y tribunales de apelación, entre otras instancias, han rechazado sus argumentos.
De acuerdo con el comunicado, el juzgado ha requerido a Luis de Llano, en 13 ocasiones, el cumplimiento de la sentencia y recurrir a medidas de apremio ante su resistencia.
Señaló que cada nuevo incumplimiento acerca al productor a "enfrentar consecuencias penales", las mismas que no son producto de una estrategia legal de la víctima, sino de su propia negativa a acatar las órdenes judiciales.
"Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla", se concluyó en el comunicado de la representación legal de la cantante Sasha Sokol.
Luis de Llano iría al "Torito"
De Llano Macedo deberá cumplir un segundo arresto de 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas e Inclusión Social, conocido como “El Torito”, debido a que incumplió la orden judicial de ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol en los términos establecidos en la sentencia por daño moral. El arresto se llevará a cabo en el módulo de San Fernando, una vez que sea notificado por la Policía Procesal.
La medida fue ordenada luego de que la jueza 62 en Materia Civil rechazara la disculpa que De Llano publicó en redes sociales, al considerar que no cumplió con lo establecido por la autoridad. Además, se le ordenó retirar el video y presentar nuevamente la disculpa conforme a la sentencia.
Este será el segundo ingreso de Luis de Llano a “El Torito”, luego de que en septiembre pasado cumpliera un primer arresto por incumplir resoluciones relacionadas con el mismo caso.