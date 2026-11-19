Un juzgado rechazó la disculpa pública del productor Luis de Llano al considerar que no cumple con la orden que se emitió en la sentencia, y le impuso un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento.

El equipo legal de la artista Sasha Sokol aclaró que no es ella quien rechaza la disculpa, sino el juzgado que emitió la orden al considerar que De Llano no ha cumplido con su sentencia.

“No se trata, como ha pretendido argumentar el sentenciado, de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima”, indicó la defensa a través de un comunicado.

Destacó que la disculpa pública que fue ordenada por el juzgado refleja los hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol, y no es una herramienta para limpiar la imagen del condenado.