Ya salió Grand Theft Auto VI (GTA 6) en varios países y debido a que se trata del juego más esperado del año, acá te decimos si ya se puede jugar en México y en qué consolas se puede disfrutar, pues aún no se sabe si va a salir para PlayStation 4 (PS4) y Xbox One.

Para saber si ya se puede jugar GTA 6 en México, en una nota ya te dijimos a qué hora sale el juego de Rockstar Games y qué diferencia tiene la versión estándar con la Ultimate Edition, pues la segunda tiene un precio más elevado.

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¿Ya se puede jugar GTA 6 en México?

El videojuego va a estar disponible en todo México a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre 2026. Algunos usuarios del país van a disfrutarlo un poco antes, todo depende del estado o municipio en el que vivas:

Los habitantes de Cancún, Quintana Roo van a ser los primeros en jugar el GTA VI en México, pues están adelantados una hora que en la zona centro del país.

Los siguientes en poder jugar son los del centro del país, como CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey y Nuevo León.

En Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur y Hermosillo, Sonora, el juego llegará una hora después que los del centro.

En Tijuana, Baja California son dos horas menos debido al cambio de horario por el invierno, por lo que serán los últimos en disfrutar el estreno de Grand Theft Auto VI en México.

¿Se puede jugar GTA 6 en PS4 y Xbox One? Consolas compatibles

Rockstar Games dio a conocer que Grand Theft Auto VI no va a salir para PlayStation 4 ni box One y queda pendiente saber si el juego va a estar disponible para PC en un futuro, o no. Las consolas en las que sí se puede jugar GTA VI son las siguientes:

PlayStation 5.

PlayStation 5 Slim.

PlayStation 5 Digital.

PlayStation 5 Pro.

Xbox Series X.

Xbox Series S.

Conforme pasen los días empezarán a salir trucos para disfrutar aún más la experiencia del GTA 6. En México, el precio del juego va desde los 1,300 y hasta los 2,000 pesos, según la versiones que desees comprar.

AO