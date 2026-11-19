Guerrero Cándido Concepción, conocido como “Comandante Tigre”, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, fue asesinado en un ataque directo, en el cual también murió su acompañante.

De acuerdo con los reportes policiacos fue ultimado a balazos este martes 17 de noviembre de 2026 en la comunidad de Arroyo Grande, en la región Costa Chica.

El homicidio sucedió luego de participar en actividades con habitantes de localidades indígenas, en pleno proceso interno para integrar los comités de defensa de la transformación.

El homicidio del “Comandante Tigre” se suma al de Arturo Marín Acevedo, aspirante municipal de Morena en el Proceso Electoral 2020-2027 a la alcaldía de Cuajinicuilapa, quien fue atacado el pasado 17 de octubre. En este ataque su esposa fue hospitalizada con heridas graves.

En días pasados, Guerrero Cándido Concepción compartió una reseña autobiográfica a través de su cuenta de Facebook, donde narró las peripecias y lucha para estudiar hasta obtener la licenciatura en economía, sin que las secuelas en su cuerpo por la poliomielitis adquirida desde que era un niño fueran un impedimento.

Cursó la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), titulándose por promedio en 2006.

Cursó la secundaria en la Escuela Secundaria Técnica "20 de Noviembre", donde egresó con un promedio de 9.5. Posteriormente se trasladó a Chilpancingo para estudiar en la Preparatoria No. 9 "Ernesto Che Guevara" (concluida en 2001), etapa en la que se involucró en el activismo estudiantil.

Ingresó a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, en esa etapa universitaria fue dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) y colaboró en la atención a estudiantes indígenas de las cuatro etnias del estado. Se tituló por promedio en 2006.

Al finalizar sus estudios universitarios, se desempeñó como docente y directivo de educación media superior en distintos planteles del Colegio de Bachilleres (Cobach) en la región de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, antes de participar como aspirante político en Xochistlahuaca.

Sobre el homicidio de Cándido Concepción, la Fiscalía de Guerrero dio a conocer que inició una carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables por asesinato por proyectil de arma de fuego del aspirante de 46 años y Tranquilino López Merino, su acompañante, de 30 años.

Se precisó que los hechos ocurrieron sobre la carretera Xochistlahuaca, plan de Guadalupe Víctoria y cerro bronco Localidad de Arrollo Grande Municipio de Xochistlahuaca. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense.

HVI