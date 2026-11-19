El próximo martes 24 de noviembre ocurrirá la Luna de Castor. Pero esta luna llena no es un evento cualquiera; será la primera de tres superlunas. Te explicamos qué es este fenómeno y cuándo podrás ver la luna llena más grande del año.

¿Qué es una superluna?

La Luna siempre es la misma, pero no siempre se ve igual. No solo es importante la fase en la que se encuentra el satélite; también influye en su apariencia en qué punto de su órbita se encuentra.

De la misma forma en que la Tierra dibuja una elipse alrededor del Sol, la Luna sigue una trayectoria que no es un círculo perfecto. Su baile tiene un punto de máxima cercanía con el planeta. A este momento se le conoce como perigeo y este es el fenómeno detrás de la superluna.

En promedio, la Luna se ubica a 385 mil kilómetros de distancia. Cuando está en el punto más lejano de su órbita, el apogeo, se encuentra poco más de 400 mil kilómetros. En cambio, en el momento de mayor cercanía, puede estar hasta 20 mil kilómetros por delante del promedio.

La luna llena del 24 de noviembre será una superluna. Foto: Reuters

Por supuesto, una variación tan grande en las distancias influye en cómo se ve el satélite. Cuando la vemos en su apogeo, le llamamos microluna; y cuando está en el perigeo, la conocemos como superluna.

La NASA advierte que estos no son términos técnicos y más bien sirven para comunicar qué tan cerca o qué tan grande se ve nuestro satélite. Sin embargo, la agencia espacial también especifica que una superluna se ubica al menos en un 90% del máximo posible para su órbita.

El próximo 24 de noviembre la luna llena coincidirá con el perigeo y el satélite se ubicará a tan solo 361 mil kilómetros. Tendremos una superluna.

¿Qué tan diferente se ve una superluna?

Para muchos, la gran pregunta es qué tan distinta se ve una luna llena cuando está en su punto más cercano. Según la NASA, una superluna puede verse hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que durante una microluna.

“Aunque un 14 % no supone una gran diferencia en cuanto al tamaño perceptible, una superluna llena es algo más brillante que las lunas que vemos a lo largo del resto del año”, explica la agencia espacial. Este fenómeno es especialmente notorio para aquellos que admiran el satélite con un telescopio o con binoculares.

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Sin embargo, las superlunas sí que tienen un efecto sobre la Tierra, aunque no sea fácil de percibir para la mayoría. Las mareas responden a la atracción gravitacional que ejerce la Luna sobre los océanos y, durante una superluna, estas pueden ser más altas, según la NASA.

Otro detalle importante que debes saber es que las superlunas nunca vienen solas. Debido a los ciclos de su órbita, estas lunas llenas vienen por lo general en hileras de tres. Este 24 de noviembre será la primera de tres superlunas.

La agencia espacial estadounidense advierte que el fenómeno se repetirá en diciembre y enero. Eso quiere decir que habrá espectáculo para largo.