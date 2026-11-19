Se reportó un aparatoso choque frontal entre un tractocamión y una camioneta arriba del Puente Jorobas de la Autopista México-Tuxpan en la Sierra Norte de Puebla.
La circulación con dirección a la Ciudad de México permanece afectada a la altura del municipio poblano de Huauchinango, donde cuerpos de emergencias atienden el accidente.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pesada habría invadido el carril contrario y terminó impactándose de frente contra el vehículo, quedando atravesada en los carriles.
El percance se registró en el kilómetro 124+400, donde se reporta cierre parcial y paso controlado, por lo que se pide a los automovilistas manejar con precaución, considerar rutas alternas y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.
Cabe destacar que hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud de los ocupantes de los vehículos involucrados en este accidente en los límites de los estados de Puebla e Hidalgo.
En otro caso, elementos de Protección Civil Estatal, atendieron un choque entre un vehículo particular y una unidad de transporte público en el Centro Histórico de la capital poblana.
En el lugar de los hechos fueron valoradas dos personas, quienes no presentó lesiones aparentes ni complicaciones que hicieran necesario un traslado hospitalario.
Con información de N+
GMAZ