Se reportó un aparatoso choque frontal entre un tractocamión y una camioneta arriba del Puente Jorobas de la Autopista México-Tuxpan en la Sierra Norte de Puebla.

La circulación con dirección a la Ciudad de México permanece afectada a la altura del municipio poblano de Huauchinango, donde cuerpos de emergencias atienden el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pesada habría invadido el carril contrario y terminó impactándose de frente contra el vehículo, quedando atravesada en los carriles.

El percance se registró en el kilómetro 124+400, donde se reporta cierre parcial y paso controlado, por lo que se pide a los automovilistas manejar con precaución, considerar rutas alternas y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud de los ocupantes de los vehículos involucrados en este accidente en los límites de los estados de Puebla e Hidalgo.

En otro caso, elementos de Protección Civil Estatal, atendieron un choque entre un vehículo particular y una unidad de transporte público en el Centro Histórico de la capital poblana.

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En el lugar de los hechos fueron valoradas dos personas, quienes no presentó lesiones aparentes ni complicaciones que hicieran necesario un traslado hospitalario.

Con información de N+

GMAZ