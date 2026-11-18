Una unidad recolectora de residuos sólidos quedó varada tras caer en un socavón que se formó de manera súbita sobre la calle estado de México, en la Colonia La Santísima, del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

El percance se registró en el momento en el que la carpeta asfáltica cedió bajo el peso del vehículo, y quedando sus neumáticos traseros atrapados por completo en el boquete e impidiendo que continuara su marcha.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas únicamente afectaciones materiales tanto en la unidad, así como en la vialidad,

Autoridades municipales acudieron para evaluar las afectaciones, establecer las acciones de extracción y aseguramiento de la unidad y realizar las labores de remediación.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR