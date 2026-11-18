Después de su movilización en varias carreteras del país, la Confederación Agropecuaria de México compartió un mensaje respecto a los avances alcanzados y los apoyos otorgados por el Gobierno federal.

Ayer, campesinos del país realizaron bloqueos para exigir el cumplimento de peticiones pendientes, entre ellas: apoyo directo para asegurar la rentabilidad del productor de maíz, cubrir pagos pendientes de trigo y maíz, aplicar el seguro agrícola en zonas siniestradas; aplicar la retroactividad de la cuota energética, entre otros.

Luego de la protesta, representantes de los trabajadores agrícolas compartieron un video para dar a conocer los resultados de la manifestación. Conoce aquí qué anunciaron y si continuarán con los bloqueos hoy.

“El Gobierno regresó la vista al campo”

Los productores de estados como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en voz de Mauricio Pérez Cabrera, anunciaron que gracias a la movilización “el Gobierno regresó la vista al campo mexicano”.

El representante dio a conocer que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz blanco del ciclo Primavera-Verano 2026; así como un apoyo adicional de 300 pesos por tonelada para flete en consumo pecuario.

“Para nosotros es motivo de satisfacción saber que la movilización que generan las organizaciones que conforman la Confederación Agropecuaria de México ha podido generar un desenlace favorable, hasta este momento, para el sector campesino. Hoy las cosas también han cambiado respecto a la aplicación de recursos. Nosotros tenemos el firme compromiso de velar porque cada apoyo vaya llegando a cada productor que participe en esta convocatoria”, dijo Pérez Cabrera.

Según su mensaje, desde que se anunció la movilización, se hicieron pagos trascendentales en temas que tenían pendientes, por lo que afirmó que hay un avance fuerte.

Ante ello, no dio a conocer que se tengan previstos nuevos bloqueos hoy 18 de noviembre de 2026.

Apoyos al campo

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció ayer el apoyo a la comercialización de maíz blanco —correspondiente al ciclo agrícola Primavera-Verano 2026— para productores de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.

Dijo que se otorgará un incentivo federal de 950 pesos por tonelada del grano, cantidad que se sumará a los apoyos de los gobiernos estatales.

“El incentivo dará oportunidad a las y los productores de fortalecer sus ingresos económicos frente a las condiciones actuales del mercado”, apuntó la dependencia.

Al considerar un precio de referencia de 5 mil 226 pesos por tonelada (calculado este martes con la base comercial oficial de 100 dólares), refirió que el apoyo federal permitirá alcanzar un ingreso de referencia de 6 mil 176 pesos por tonelada.

Añadió que quienes acrediten la venta de su cosecha para consumo del sector pecuario, recibirán un apoyo adicional de 300 pesos por tonelada para cubrir gastos de flete, siempre que este destino sea debidamente comprobado y auditado.

En un segundo comunicado, la titular de la Sader, Columba López, anunció una reestructuración profunda en el esquema de acopio y comercialización de frijol para frenar la especulación, erradicar el intermediarismo y garantizar que los recursos públicos lleguen directamente a productores de pequeña escala de Zacatecas.

En un encuentro con agricultores del estado, indicó que el esquema anterior —con un precio de 27 pesos por kilogramo— generó una severa distorsión en el mercado nacional y fue aprovechado por acopiadores privados en perjuicio de los verdaderos agricultores.

Ante ello, señaló que el precio de referencia se fijará el próximo viernes al tomar en cuenta el diálogo llevado a cabo en Zacatecas, a efecto de que el precio establecido permita cubrir los costos de producción y estabilizar el mercado local.

SPB