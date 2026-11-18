Un socavón mantiene cerrada la circulación vehicular en la calle Moras, a la altura de Félix Cuevas, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, luego de que el pavimento se hundió bajo un camión de carga pesada la tarde del pasado martes.

El incidente ocurrió cuando el conductor de un camión de volteo, que transportaba aproximadamente 16 toneladas de tierra, esperaba el cambio del semáforo. En ese momento, parte de la unidad quedó atrapada en el hundimiento, que provocó una oquedad de alrededor de tres metros de diámetro.

La alcaldía Benito Juárez informó que el socavón se produjo por una fuga en la red de drenaje, a la que se sumó el peso del vehículo. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Operación Hidráulica, Blindar BJ 360°, Bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se ve Desde el Aire el Enorme Socavón donde Cayó un Camión en la Colonia Del Valle, CDMX

Después de varias horas de maniobras, las autoridades lograron retirar el camión. Para facilitar su extracción, fue necesario disminuir la carga que transportaba.

Alternativas viales por socavón

Para quienes circulan por la zona, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL CDMX) señaló la calle Adolfo Prieto como alternativa vial para evitar el tramo afectado de Moras, en el sentido de Parroquia hacia Eje 7 Sur.

Personal de las dependencias correspondientes inspecciona la zona y la infraestructura subterránea, incluida la red de drenaje, para determinar las reparaciones necesarias antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.

Por el momento, los peatones pueden transitar por las banquetas, mientras que los automovilistas deben evitar acercarse al punto afectado y considerar recorridos alternativos.

FBPT