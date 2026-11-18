El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de César Daniel 'N', alias 'el Topo', uno de los líderes de una célula de 'Los Deltas', brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara, y a tres personas más.

Se detalló que durante el operativo, tres presuntos integrantes de ‘Los Deltas’ agredieron a los agentes federales y fueron abatidos en el enfrentamiento, en Zapopan, Jalisco. Además, se aseguraron inmuebles, vehículos y armas de fuego.

'El Topo' es señalado como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización y lo vincula con lavado de dinero, extorsión y secuestro.

Además, César Daniel 'N' contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

¿Cómo fue la detención de 'El Topo'?

El operativo donde fue detenido César Daniel 'N', alias 'el Topo', derivó de una investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) iniciada en abril de 2026.

Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad y donde pernoctaban 'el Topo' y otros integrantes del grupo. Con esta información, se realizaron labores de vigilancia y se recabaron los datos de prueba necesarios para que un juez de Control otorgara las órdenes de cateo correspondientes.

Durante la ejecución de las órdenes judiciales, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión. Como resultado, tres agresores perdieron la vida, uno de ellos mientras se le daba asistencia médica y era trasladado al hospital.

Una vez controlada la situación, los efectivos concretaron la detención de César Daniel 'N' y de otras tres personas. Además, aseguraron tres inmuebles, dos vehículos, dos motocicletas, seis armas cortas, dos cargadores, cartuchos y diversos teléfonos celulares.

Como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan. En esas diligencias se detuvo a seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

En el operativo de hoy participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), así como autoridades locales.

Más tarde, la Semar informó que durante las diligencias posteriores, personal naval, en coordinación con la FGR y SSPC detuvo a un hombre armado y a dos mujeres, además de asegurar a una persona menor de edad.

Con estas acciones, hasta el momento suman ocho personas detenidas y tres agresores fallecidos, uno de ellos durante su traslado a un hospital.

Con información de N+