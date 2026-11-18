Agricultores en Guanajuato liberaron los bloqueos en las carreteras de la región luego de 6 horas continuas del cierre de las vialidades.

El líder del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, Rubén Vázquez de la Rosa, informó a través de un video la culminación de la protesta y reconoció el esfuerzo de los compañeros que se sumaron una vez más a este movimiento que buscaba alzar la voz del sector del campo.

Los tramos que ya se encuentran sin bloqueo son en el camino de Santa Rosa de Lima, la carretera León a Aguascalientes y el trayecto que va de Pénjamo a la Piedad, a la altura de la Herradura.

El cierre fue un acto de protesta tras las demandas y peticiones que los agricultores solicitan para apoyar al sector agrícola, así como las mejoras del precio de algunas semillas tanto para la cosecha como para el alimento de animales.