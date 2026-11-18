El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que existe coordinación con las autoridades de Nuevo León para reforzar la vigilancia en brechas, luego del ataque armado ocurrido en la comunidad La Boca, en el municipio de Galeana, donde murieron tres integrantes de una familia originaria de Ramos Arizpe.

Por otra parte, trascendió que los cuerpos de las tres víctimas ya fueron reclamados por sus familiares; sin embargo, permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, mientras se realizan los procedimientos correspondientes.

En tanto, el menor de edad que resultó lesionado durante el ataque continúa hospitalizado y permanece bajo atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Se informó que los cuerpos serán trasladados a una capilla funeraria de Ramos Arizpe, Coahuila, donde familiares y personas cercanas podrán despedirlos y realizar los servicios funerarios correspondientes.