Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de que presuntamente agredieran físicamente a un oficial de Vialidad en la colonia Rubén Jaramillo, en Gómez Palacio, Durango. Los implicados fueron señalados por el delito de lesiones y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre sobre la calle Francisco Villa, donde los agentes municipales acudieron para atender un reporte de apoyo relacionado con una agresión contra un elemento de Vialidad.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a dos sujetos golpeando al oficial, por lo que intervinieron para detener la agresión y procedieron con el aseguramiento de ambos hombres, quienes fueron identificados como José Guadalupe 'N', de 23 años, y José Nicolás 'N', de 27 años.

Finalmente, los dos detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes por el delito de lesiones.