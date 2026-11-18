Una mujer de 72 años, reportada como desaparecida desde el pasado 14 de noviembre, ha provocado la movilización de corporaciones de emergencia y grupos ciudadanos en el municipio de Pánuco, al norte de Veracruz.

Se trata de la señora Anastacia Loreto Jaramillo, quien es originaria del municipio de Pánuco y que fue vista por última vez en la localidad de Molino, perteneciente a Pánuco, Veracruz.

Durante la jornada de búsqueda se han llevado a cabo recorridos en brechas, lagunas y comunidades, sin que hasta este momento se tengan resultados favorables sobre su localización.

En el operativo han participado grupos ciudadanos, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), elementos del cuerpo de bomberos de Pánuco y elementos motorizados del Escuadrón Nacional de Rescate.

Según lo informado por las autoridades, las labores de búsqueda se mantendrán este martes, con el propósito de localizar a la adulta mayor. Familiares de Anastacia temen que le haya sucedido algo malo.