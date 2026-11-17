La mujer localizada sin vida en el municipio de Apodaca, Nuevo León, fue identificada de manera preliminar como María Dolores Elizondo, de entre 40 y 45 años de edad, quien contaba con un reporte de búsqueda vigente desde el pasado 14 de noviembre; familiares alertaron padecía episodios de ansiedad.

De acuerdo con los primeros informes, el hallazgo fue realizado por un allegado de la víctima en una zona ubicada sobre el Camino Antiguo a Hacienda Agua Fría, en su cruce con el Anillo Periférico, punto cercano al sector donde se le vio por última vez.

Las características físicas y las vestimentas que portaba la fallecida coincidían plenamente con los datos difundidos en la ficha de búsqueda emitida tras su desaparición en la colonia Nova Apodaca.

En dicho reporte oficial y en publicaciones compartidas en redes sociales por familiares, se advertía que la mujer padecía episodios de ansiedad, motivo por el cual se pedía apoyo urgente para dar con su paradero.

Tras el reporte del hallazgo sin vida de la mujer, elementos policiales y agentes ministeriales se movilizaron hasta el lugar para acordonar el perímetro e iniciar las indagatorias correspondientes.

Autoridades no han revelado las condiciones en que fue encontrado el cuerpo ni si presentaba signos de violencia, por lo que será a través de la autopsia de ley como se determinen las causas exactas del fallecimiento.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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