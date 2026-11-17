Una familia quedó atrapada en el interior de su vivienda durante un incendio registrado en el sector Lomas de Real de Palmas, donde tres personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital. Dos de ellas presentaban quemaduras, mientras que otra habría resultado intoxicada por inhalación de humo.

Los hechos se registraron en una casa habitación de la colonia Real de Palmas, en el municipio de Zuazua, donde, de manera preliminar, se presume que un cortocircuito habría provocado el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia se encontraba en la planta alta del inmueble cuando las llamas comenzaron a propagarse en la parte baja de la casa, impidiendo que sus habitantes pudieran salir por sus propios medios.

La emergencia movilizó a elementos de Protección Civil de Zuazua, policías municipales y agentes ministeriales, quienes, con el apoyo de vecinos de la zona, realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo a los afectados.

El rescate destacó la intervención de un trabajador de una tortillería cercana, quien, al percatarse de lo ocurrido, se sumó a las labores junto con los policías. Para ingresar al domicilio y alcanzar a la familia, fue necesario romper las puertas principales de la casa

El trabajador ingresó al inmueble y, además de colaborar para sacar a las personas que se encontraban atrapadas, logró sofocar algunas de las llamas que consumían parte de la casa, evitando que el fuego continuara extendiéndose mientras llegaban los cuerpos de auxilio.

Las personas rescatadas fueron identificadas como Xitlali Rodríguez, de 54 años, así como Ana Sofía y Jesús Eduardo, de 23 y 18 años de edad aproximadamente.

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Tras ser auxiliados, los tres afectados recibieron atención médica y posteriormente fueron trasladados al Hospital Metropolitano, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde quedaron bajo observación médica debido a las lesiones y afectaciones ocasionadas por el incendio.

Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas que originaron el fuego. De manera inicial, la principal línea apunta a una posible falla eléctrica.

La oportuna intervención de los cuerpos de emergencia, policías y vecinos fue fundamental para rescatar a la familia y evitar que el incendio tuviera consecuencias mayores

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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