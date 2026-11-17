Una palapa se incendió en la carretera federal 180 en la comunidad de Salinas de Alvarado, Veracruz. No se encontraban comensales al interior de las instalaciones.

De acuerdo con la información, los vientos ocasionaron la caída de un cable de media tensión que a su vez provocaron un corto que consumió en llamas el restaurante. Todo ocurrió durante la noche de este lunes.

Cuerpos de emergencias acudieron al lugar del incendio para sofocar las llamas. Las pérdidas fueron sólo materiales, no hubo registro de personas lesionadas.

La vialidad se vio afectada por la enorme columna de humo que se presentó por el incendio, ya que la palapa se encuentra ubicada a un costado de la carretera.