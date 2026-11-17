El Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma para prohibir la caza, captura, tortura y comercialización no autorizada de fauna silvestre menor. La modificación contempla multas que van desde los mil 173 hasta los 117 mil 310 pesos durante 2026, para quienes incumplan con estas disposiciones.

Además, establece que los automovilistas deberán reportar los atropellamientos o hallazgos de animales silvestres lesionados o muertos en carreteras estatales y municipales, ante Protección Civil o las autoridades de seguridad pública.

Por otra parte, los ayuntamientos podrán integrar brigadas comunitarias para vigilar y monitorear estas especies, en coordinación con la Comisión de Caza y Pesca Deportiva.

Asimismo, las autoridades estatales y municipales deberán habilitar mecanismos de vigilancia y denuncia ciudadana para prevenir el maltrato y proteger a la fauna silvestre en Tamaulipas.

¿Qué animales están protegidos por la nueva reforma?

La reforma contempla la protección de conejos, liebres, tlacuaches, ardillas, erizos y otras especies de fauna silvestre menor, por lo que queda prohibida su caza, captura, tortura y comercialización sin autorización.

Además de las especies mencionadas, la disposición contempla a otros animales nativos o adaptados a los entornos urbanos y rurales del estado, por lo que la protección no se limita únicamente a los ejemplares enlistados