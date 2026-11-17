La mañana de este martes inició con un ambiente ligeramente frío en la zona metropolitana de Monterrey, donde se registraron temperaturas de entre 11 y 13 grados centígrados, además de cielo nublado y pavimento mojado debido a las lloviznas que comenzaron a presentarse desde la tarde del lunes.

Las condiciones meteorológicas mantienen un ambiente fresco durante las primeras horas del día, por lo que se espera que el termómetro tenga pocos cambios a lo largo de la jornada. De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas para este martes alcanzarán apenas los 15 grados centígrados.

Las probabilidades de lluvia para hoy son bajas pero los cielos nublados y las temperaturas ligeramente frías dominarán durante estos dos días. Para los días miércoles, jueves, viernes y sábado han bajado las probabilidades de lluvia pero podrían regresar para el domingo y lunes con la llegada de un nuevo sistema frontal.

Este comportamiento se debe principalmente a la masa de aire frío asociada al frente frío número 6, sistema que durante esta mañana se extiende como estacionario sobre las regiones noreste y oriente del país, así como sobre el Golfo de México.

La presencia de este sistema frontal continúa generando condiciones de nubosidad y temperaturas bajas, manteniendo un ambiente fresco en distintas entidades del territorio nacional.

Por otra parte, el frente frío número 7 ingresó al extremo noroeste de México, donde ha provocado nevadas en la Sierra de San Pedro Mártir, ubicada al norte de Baja California.

Se prevé que este nuevo sistema frontal avance durante los próximos días sobre los estados de Sonora y Chihuahua; sin embargo, posteriormente se espera que retroceda hacia territorio de Estados Unidos, por lo que no alcanzaría la región noreste del país.

Mientras tanto, los efectos del frente frío número 6 continuarán sintiéndose en las regiones noreste y oriente de México, donde se mantendrán condiciones de ambiente fresco y presencia de lluvias en algunas zonas.

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Para el resto del territorio nacional, el panorama meteorológico no presenta grandes modificaciones. Se pronostican precipitaciones en el litoral del Golfo de México y en parte de la región centro, ocasionadas por el desplazamiento y los efectos del sistema frontal número 6.

Para la región sureste se espera que las condiciones asociadas a este fenómeno sean menores.

De esta manera, Nuevo León continuará bajo condiciones de ambiente fresco durante este martes, con cielo nublado, temperaturas máximas de apenas 15 grados y humedad en el pavimento por las lloviznas registradas desde el inicio de la semana.

Con información Mauro Morales / Noticias N+

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