El frente frío número 6 continuará provocando condiciones de inestabilidad en Tamaulipas durante este martes, con pronóstico de chubascos, descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento en las zonas costeras del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal se extenderá sobre el Golfo de México, mientras que la masa de aire polar que lo impulsa favorecerá un ambiente más frío en las regiones del norte, noreste, oriente y centro del país.

Para Tamaulipas se pronostican intervalos de chubascos, con acumulaciones de lluvia de entre 5 y 25 milímetros, por lo que no se descartan precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

En cuanto a las condiciones del viento, el SMN pronostica un evento de componente norte en las costas de Tamaulipas, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Además, se espera oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en las costas tamaulipecas, por lo que se recomienda mantener precauciones ante las condiciones marítimas.

¿Cómo afectará el frente frío a las temperaturas en Tamaulipas?

La masa de aire polar asociada al frente frío número 6 provocará un descenso de temperaturas en Tamaulipas durante este martes 17 de noviembre, principalmente durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un ambiente fresco a templado por la mañana, además de condiciones frías en las zonas serranas del estado, donde también podrían presentarse bancos de niebla.

Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en condiciones frescas a templadas, mientras que el viento del norte podría incrementar la sensación de frío, especialmente en las zonas costeras.

Ante estos cambios, se recomienda a la población tomar precauciones, utilizar ropa adecuada y mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico meteorológico.