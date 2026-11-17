La madrugada de este martes falleció el boxeador irlandés Lee Reeves después de permanecer tres meses en coma tras las lesiones sufridas hace tres meses en un combate contra Gary Cully en Dublín, según informó su promotora Queensberry.

Cabe recordar que en agosto pasado, Reeves fue noqueado dos veces en el décimo asalto en el 3Arena y tuvo que ser retirado del ring en camilla y se le trasladó a un centro hospitalario, donde fue ingresado en estado crítico, pero estable.

Después fue intervenido y permaneció en coma desde entonces, pero finalmente no pudo superar los daños.

"Adiós, hijo, descansa en paz, luchaste con todas tus fuerzas hasta el final. Te queremos mucho, descansa en paz junto a tu madre y tu hermano que te esperan en las puertas del cielo", también publicó en sus redes Jonathan O'Brien, su amigo y entrenador.

¿Quién era el Boxeador Lee Reeves?

El irlandés Lee Reeves murió a los 31 años, era profesional desde 2018 y su récord era de 16 victorias y dos derrotas, y, fuera del cuadrilátero, fue embajador del grupo de prevención del suicidio del Tratado de Limerick y fue un defensor de la importancia de la salud mental.

"¡Qué persona y qué caballero! Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano", publicó por su parte Cully.