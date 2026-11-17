La Organización Mundial de la Salud (OMS) y representantes de 20 países pusieron en marcha una campaña internacional para frenar el avance de la obesidad, considerada uno de los principales desafíos de salud pública. México forma parte de los gobiernos que se comprometieron a reforzar las medidas para prevenir esta enfermedad y reducir su presencia en la población.

La iniciativa también cuenta con la participación de España, Brasil, Panamá, Filipinas, Portugal, Sudáfrica y Uruguay, entre otras naciones. Como parte del acuerdo, los países participantes establecieron el objetivo de disminuir en 5% la prevalencia nacional de obesidad para 2030.

El compromiso contempla acelerar las acciones de prevención, mejorar la detección e intervención temprana y ampliar el acceso a servicios de salud para quienes viven con esta condición.

OMS advierte sobre el aumento de la obesidad en el mundo

De acuerdo con cifras de la OMS, más de mil millones de personas viven con obesidad en el mundo, lo que equivale aproximadamente a una de cada siete. Además, la prevalencia entre adultos se ha duplicado desde 1990, mientras que entre adolescentes se ha cuadruplicado durante las últimas tres décadas.

La organización considera que la obesidad es una enfermedad crónica y una forma de malnutrición que incrementa el riesgo de desarrollar otros padecimientos, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.

Otro dato que preocupa a las autoridades sanitarias es que, en 2025, la obesidad superó por primera vez al bajo peso como la forma más frecuente de malnutrición entre niños y adolescentes de 5 a 19 años.

La campaña plantea acciones que involucran a gobiernos, escuelas, comunidades y familias para favorecer entornos que permitan adoptar hábitos saludables.

Entre las medidas sugeridas se encuentran promover la lactancia materna y una alimentación complementaria adecuada durante los primeros años de vida, así como impulsar espacios escolares que faciliten una nutrición equilibrada.

También se propone aplicar impuestos a las bebidas azucaradas, fortalecer el etiquetado nutricional en la parte frontal de los productos, limitar la publicidad de alimentos poco saludables y desarrollar políticas que faciliten la actividad física.

FBPT