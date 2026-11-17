El Gobierno de México reportó una tendencia a la baja en los contagios de sarampión y aseguró que hay vacunas disponibles para toda la población, durante la conferencia mañanera de este martes.

Rafael Valdez Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar, presentó una gráfica para explicar la dimensión del brote en el país.

De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario, 20 mil 601 personas enfermaron de sarampión entre 2025 y 2026, frente a una población aproximada de 133 millones de habitantes. México registra 14 casos activos: 12 en Chiapas y dos en Quintana Roo.

El Gobierno federal prevé que el brote pueda darse por cerrado durante 2027 y que, tras cumplir los criterios epidemiológicos correspondientes, México recupere en 2028 el reconocimiento como país libre de sarampión.

Valdez señaló que detrás de cada contagio hay personas y familias que enfrentaron la enfermedad, por lo que enfatizó que cada caso requiere atención por parte de las autoridades sanitarias.

El subsecretario recordó que el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen y explicó que la vacunación ha sido fundamental para evitar una propagación mucho mayor de la enfermedad.

"Sin la vacuna los contagios se habrían contado por millones", expresó al referirse a la importancia de mantener la protección de la población mediante las dosis correspondientes.

El funcionario insistió en que ninguna persona debe quedarse sin vacunar, por lo que reiteró el llamado a acudir a los servicios de salud para revisar el esquema de inmunización.

La vacunación es una de las principales medidas para prevenir el sarampión, una enfermedad viral que se transmite por el aire y puede provocar complicaciones, particularmente en niñas, niños y personas que no cuentan con protección.

FBPT