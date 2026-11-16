La Secretaría de Salud de Querétaro mantiene bajo investigación una segunda defunción que podría estar relacionada con el gusano barrenador, luego de que durante este año se han registrado nueve casos de infección en humanos, informó la titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón.

La funcionaria explicó que hasta el momento solo se ha confirmado una muerte directamente atribuible a esta infección, mientras que el segundo fallecimiento continúa en análisis, debido a que el paciente presentaba diversas comorbilidades que pudieron influir en su estado de salud.

El caso corresponde a un hombre originario de Pinal de Amoles, quien habría fallecido hace aproximadamente un mes. Su expediente clínico fue enviado a las autoridades federales, donde se realizará una revisión integral para determinar si existe una relación directa entre la infección y la causa de muerte.

Pérez Rendón detalló que la identificación del gusano barrenador se realiza mediante el análisis de las larvas recolectadas, con la participación del Laboratorio Estatal de Salud Pública y las instancias del sector agropecuario. Sin embargo, establecer si la infección provocó el fallecimiento requiere un dictamen de las autoridades sanitarias a nivel nacional.

En cuanto a los nueve casos registrados en personas, señaló que la mayoría ha requerido atención hospitalaria, principalmente por las condiciones de salud de los pacientes y porque el tratamiento consiste en retirar las larvas mediante procedimientos médicos, ya que no existe un medicamento que las elimine directamente.

Respecto a la defunción ya confirmada, la secretaria de Salud indicó que el paciente recibió atención cuando la infección se encontraba en una etapa avanzada, al grado de que las larvas habían alcanzado el cerebro.

En contraste, en el segundo caso bajo investigación, las lesiones se encontraban en una zona distal y el paciente presentaba otras complicaciones de salud, por lo que las autoridades buscan determinar qué factores intervinieron en su fallecimiento.

La Secretaría de Salud continuará con el seguimiento de los casos y a la espera del dictamen federal que permita establecer si la segunda muerte estuvo relacionada directamente con el gusano barrenador.