Un nuevo hallazgo de restos humanos en superficie fue realizado por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, en la ciudad de Reynosa. En esta ocasión, participaron en coordinación con el colectivo foráneo Amor, Paz y Esperanza, de Ciudad Victoria.

La localización se realizó a unos 100 metros de una brecha ubicada en el ejido Las Anacuas, a aproximadamente 600 metros del Viaducto de Reynosa, donde también fueron encontradas algunas prendas de vestir que pudieran coadyuvar a la identificación de la persona.

Entre los objetos localizados se encuentran dos gorras, un pantalón de mezclilla, una playera y calcetines con características específicas. En caso de tener algún familiar desaparecido, las personas pueden consultar las características de estas prendas en la página oficial del colectivo de búsqueda.

Por otra parte, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó el pasado viernes del hallazgo de restos óseos humanos calcinados durante una jornada de búsqueda realizada en el municipio de Aldama. Entre los indicios encontrados destaca una placa quirúrgica, la cual podría contribuir a la identificación de la víctima.

Hasta el momento, no se ha determinado a cuántas personas pertenecen los restos ni su identidad, por lo que serán necesarios estudios periciales para esclarecer el caso