En prisión preventiva justificada quedó Francisco Alberto 'N', de 39 años, al ser vinculado a proceso por violencia familiar, acusado de golpear con un vaso de vidrio en la cabeza a su pareja y agredir a su hija de 14 años, quien intentó defenderla, en la colonia Palo Verde Indeur, al surponiente de Hermosillo.



Los hechos sucedieron el 12 de noviembre pasado, a las 09:35 horas, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tiburón Descalzo y Cactus, donde el hombre agredió a Yanira Yamileth 'N', de 33 años, pese a que tenía vigente una medida de protección en su favor.



De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, antes de golpearla, el imputado la insultó y amenazó con retirarle el apoyo económico si no solicitaba dejar sin efecto la medida de protección.



Durante la agresión, una de sus hijas menores de edad intervino para defenderla, pero también recibió insultos y fue empujada.



El juez de control determinó vincular a proceso a Francisco Alberto 'N' por el delito de violencia familiar, además de imponerle prisión preventiva justificada. También estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.