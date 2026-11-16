Tatiana Kim, considerada la mujer más rica de Rusia y fundadora de Wildberries, una de las plataformas más importantes de comercio electrónico de ese país, fue incluida por la Unión Europea (UE) en la lista de personas sancionadas por la guerra en Ucrania.

La medida contempla la congelación de sus bienes y la prohibición de ingresar a los países del bloque europeo, ante sus precisos vínculos con el sector militar ruso.

La Unión Europea impuso estas sanciones como parte de su estrategia para debilitar las fuentes de financiamiento que sostienen la guerra de Rusia contra Ucrania, particularmente los sectores económicos que generan ingresos para el gobierno ruso y permiten mantener sus operaciones militares.

En el caso de Tatiana Kim, propietaria de Wildberries, y del empresario vinculado con Ozon, las restricciones forman parte de las medidas dirigidas al comercio electrónico ruso. La UE busca ampliar la presión económica sobre empresas y personas relacionadas con sectores estratégicos de la economía rusa.

Logotipo de Wildberries, plataforma de comercio electrónico rusa Wildberries. Foto: Alexander Nemenov/AFP

UE también sancionó a 11 personas y 50 bancos

Además de Tatiana Kim, única accionista de Wildberries, la Unión Europea incluyó en su nuevo paquete de sanciones a otras 11 personas y 101 entidades por considerar que sus actividades contribuyen a financiar a Moscú.

Las medidas buscan limitar las fuentes de ingresos del Kremlin y frenar las operaciones económicas que respaldan su ofensiva militar.

Entre los nuevos sancionados destacan cerca de 50 bancos e instituciones financieras rusas, señalados por su participación en el procesamiento de ingresos estatales y en operaciones que permiten financiar las actividades bélicas. Con estas restricciones, la UE busca reducir los canales financieros a través de los cuales Rusia obtiene recursos para sostener el conflicto.

El paquete también alcanza al sector del comercio electrónico ruso. Además de Kim, fue sancionada una persona que controla la participación mayoritaria de Ozon, otra de las principales plataformas de ventas en línea del país.

Asimismo, la lista incluye a compañías y empresarios vinculados con la industria petrolera y energética de Rusia. Entre las entidades señaladas se encuentran empresas que administran refinerías, operan la terminal petrolera de San Petersburgo y participan en actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

¿Quién es Tatiana Kim, la mujer más rica de Rusia y fundadora de Wildberries?

Tatiana Kim, anteriormente conocida como Tatiana Bakalchuk, es una empresaria rusa y fundadora de Wildberries, una de las mayores plataformas de comercio electrónico de Rusia, considerada el equivalente ruso de Amazon. Actualmente, se desempeña como directora general de la compañía y es reconocida por haber construido uno de los mayores negocios digitales del país.

Su historia empresarial comenzó en 2004, cuando tenía 28 años y trabajaba como profesora de inglés. Durante su licencia de maternidad decidió emprender un negocio de ventas por internet desde su departamento en Moscú.

Inicialmente, comercializando ropa de marcas extranjeras. Con el paso de los años, Wildberries amplió su catálogo y desarrolló una extensa red de distribución y almacenes.

El crecimiento de Wildberries convirtió a Kim en una de las principales figuras empresariales de Rusia. Su fortuna la ha colocado en el primer lugar de la lista de las mujeres más ricas del país, elaborada por Forbes.

En agosto de 2026, la revista estimó su patrimonio en aproximadamente 5 mil millones de dólares.

En 2024, Wildberries anunció una fusión con el grupo de publicidad exterior Russ, operación que provocó un conflicto empresarial y personal entre Kim y su entonces esposo, Vladislav Bakalchuk, quien se opuso al acuerdo. La disputa derivó en su divorcio, formalizado en febrero de 2025. Posteriormente, Kim obtuvo el control total de la compañía.

TLS