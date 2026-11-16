Policías municipales de Tehuacán atendieron el reporte de una riña entre comerciantes dedicados a la venta de naranjas, la cual dejó saldo de un hombre con lesiones de consideración provocadas por un machete.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de las calles 7 Sur y 9 Sur, donde presuntamente se desató una confrontación entre dos grupos de vendedores que pronto aumentó de intensidad.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cinco personas agredieron a un individuo, utilizando machetes y provocándole heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo.

El lesionado, quien se mantiene en calidad de desconocido, fue trasladado a un hospital de este municipio poblano para recibir atención médica especializada donde permanece internado.

El enfrentamiento generó alarma entre otros comerciantes y personas quienes se encontraban en la zona, por lo que solicitaron intervención de las autoridades quienes no reportaron personas detenidas.

Tras la denuncia correspondiente, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que investiga las circunstancias de la agresión para determinar las responsabilidades correspondientes.