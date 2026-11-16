Un hombre identificado como Andrés “N”, de 26 años, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio y equiparable a la violencia familiar, luego del asesinato de una mujer ocurrido en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos se registraron el pasado 10 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia Paseo de la Loma.

Las investigaciones señalan que el imputado presuntamente agredió a la mujer, de 33 años, con un barrote que utilizó para golpearla en la cabeza, provocándole una contusión profunda de cráneo que le ocasionó la muerte.

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Tras el ataque, policías municipales realizaron la detención inicial del hombre, quien posteriormente fue ubicado y aprehendido por agentes ministeriales el 13 de noviembre.

Durante la audiencia correspondiente, un juez de control analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos señalados.

Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó que Andrés “N” permanezca en prisión preventiva durante el desarrollo de las investigaciones.

Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá continuar con las indagatorias y reunir mayores elementos para fortalecer la acusación.

El imputado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el procedimiento judicial y se determina su situación jurídica.