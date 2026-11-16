José 'N' fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, con las agravantes de alevosía y ventaja, en perjuicio de Pablo Curiel. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre en el fraccionamiento La Paz en Torreón.

Este domingo se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que un juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva. Además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el testimonio de Pablo Curiel, José “N” lo habría agredido con un machete e intentado atacar también a sus hijos cuando los llevaba a la escuela. La agresión fue interrumpida por varias personas que se encontraban en un puesto de comida, quienes lograron detener al presunto responsable hasta la llegada de las autoridades.

La próxima audiencia está prevista para mediados de enero, cuando se dará seguimiento al proceso judicial. Mientras tanto, José 'N' permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo de las investigaciones.