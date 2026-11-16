Una persona resultó lesionada luego de sufrir una volcadura sobre la carretera que conecta los municipios de Allende y Villa Unión, Coahuila. El accidente provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron para brindar atención al conductor.

El lesionado fue identificado como Héctor Manuel Ramón Medina, de 29 años de edad, con domicilio en la Zona Centro de Piedras Negras. De acuerdo con la información disponible, viajaba procedente del municipio de Morelos y tenía como destino Piedras Negras cuando ocurrió el percance.

Tras el reporte del accidente, los cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para valorar al involucrado y revisar sus condiciones de salud. Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria en el sitio y determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron que el vehículo terminara volcado sobre la carretera. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias.