Luego del aparatoso accidente entre una camioneta y un camión de la ruta Arteaga, registrado en el cruce de Matamoros y Presidente Cárdenas, en Saltillo, se descartó que la conductora de la camioneta hubiera fallecido, como se mencionó inicialmente.

Damaris 'N', de 25 años, fue trasladada al Hospital Universitario, donde fue reportada en estado delicado e ingresada al área de shock trauma. El percance dejó un saldo de al menos 13 personas lesionadas, entre ellas pasajeros del transporte público, el chofer del camión y los ocupantes de la camioneta.

Cámaras urbanas y la cámara instalada al interior del camión captaron el momento del accidente. En las grabaciones se observa cómo ocurrió el impacto y cuál de los vehículos tenía la luz verde del semáforo al momento de cruzar la intersección.

Ocho personas requirieron traslado a distintos hospitales: cinco fueron atendidas por la Cruz Roja, dos por el Servicio de Atención Médica de Urgencias y una más por una ambulancia privada.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance y establecer las responsabilidades de los involucrados.