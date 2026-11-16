Se registró un accidente en la carretera libre Veracruz-Córdoba a la altura de la localidad de La Candelaria, municipio de Medellín de Bravo, donde perdieron la vida tres personas y uno más resultó lesionado de gravedad.

De acuerdo con la información proporcionada, los cuatro tripulantes iban presuntamente en estado de ebriedad, y al llegar al kilómetro 90 al parecer a exceso de velocidad, se estrellaron con un árbol por la madrugada de este lunes.

El fuerte golpe derivó a que dos mujeres y un hombre fallecieran casi al instante, mientras que la otra persona tuvo golpes de gravedad por lo que tuvo que ser llevado a un hospital en el municipio de Veracruz.

Los fallecidos fueron identificados como Mireya de 43 años, Liliana de 39 años, y Hugo de 38 años. El herido lleva por nombre Víctor de 29 años.