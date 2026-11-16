Un camión de transporte público estuvo a punto de caer al barranco en el distribuidor vial “Cabeza Olmeca”. Una camioneta particular perdió el control e invadió el carril con dirección de Boca del Río impactándolo.

El accidente ocurrió justo en donde circula el autobús de la ruta “El Dorado” el cual iba lleno de pasajeros la tarde del domingo.

Un total de 22 personas fueron trasladas a hospitales para recibir atención médica, otros más acudieron a sus propios medios. Así lo informó Guadalupe Tapia, Directora de Protección Civil de Veracruz.

‘Se atendieron en hospital fueron 22 personas, 7 fueron trasladadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 14 fueron trasladadas entre los 2 hospitales Regionales algunos de ellos se traslados por sus propios medios’.

En la camioneta particular viajaba una pareja originaria de Tabasco, su vehículo quedó destrozado de la parte frontal. La copiloto Yolanda Flores murió.

‘En el Hospital de Alta Especialidad, ahí desafortunadamente falleció la persona el día de ayer, afortunadamente todos iban estables, únicamente la mujer del día de ayer ella si se encontraba en estado delicado y al llegar al hospital falleció’

Los pasajeros del camión salieron por las ventanas para ponerse a salvo. Elementos de Bomberos auxiliaron en las labores de rescate. El reporte médico indicó que los pasajeros resultaron con lesiones menores.

‘En la mayoría de los casos estaban policontundidos, eran lesiones menores, algunos se complicaba la situación, porque presentaban hipertensión y otro tipo de enfermedades’.

El accidente se registró en un tramo de la carretera federal Veracruz-Xalapa, por lo cual la Guardia Nacional tomó conocimiento y realiza el peritaje de los hechos.

Las maniobras para el retiro de los vehículos y limpieza de la carretera tardó alrededor de 3 horas, las labores concluyeron a las 7 de la noche.