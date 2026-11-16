Este lunes, se registró una segunda explosión en un inmueble de la Ciudad de México (CDMX), ahora en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con los reportes de N+ FORO, la deflagración por acumulación de gas se originó en el horno de una panadería grande ubicada en la colonia Morelos, en dicha alcaldía.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Explota Horno en Panadería de la Colonia Morelos en CDMX

Cabe recordar que previamente se registró otra explosión por acumulación de gas en la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó como saldo una persona muerta y cuatro más heridas, tres mujeres y un menor.

El estallido ocurrió alrededor de las 8:30 horas, en un predio tipo vecindad ubicado en el cruce de Lago Peipus y Lago Bolsena, donde había varias viviendas, en la colonia Modelo Pensil.

Lesionados por explosión en panadería

De manera preliminar se reportan seis personas lesionadas, ninguna de gravedad. Bomberos y personal de Protección Civil trabajan en la zona.

Paramédicos atiende a tres personas en una ambulancia que llegó hasta el lugar del accidente en la colonia Morelos. La mayoría de lesionados presenta golpes y crisis nerviosa.

Con información de N+