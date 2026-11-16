Periodistas de Chilpancingo, Guerrero, se manifestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía de Justicia estatal para exigir el esclarecimiento de la muerte del comunicador Eduardo Flores Salado, quien fue hallado sin vida este fin de semana en Acapulco.

Los manifestantes realizaron un mitin en el acceso principal a las oficinas de la Fiscalía estatal para demandar a las autoridades avances en las investigaciones por el deceso de Eduardo Flores.

Investigan homicidio de periodista Eduardo Flores Salado

Cabe destacar que la víctima, Eduardo Flores Salado, habría sido asesinada por estrangulamiento. Alrededor de las 21:00 horas del pasado sábado, las autoridades recibieron el aviso sobre la presencia de un hombre sin vida en la colonia Canuto Nogueda, frente al poblado de La Sabana, en la zona suburbana del puerto, por lo que acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas.

En el lugar encontraron a un hombre, quien vestía una playera negra y presentaba una lesión en el cuello. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde sus familiares confirmaron que se trataba del reportero acapulqueño Flores Salado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio del periodista por los hechos ocurridos la noche del 14 de noviembre.

Con información de N+ Janosik García

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