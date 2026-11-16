El rey Carlos III y su esposa Camila se sumaron a las reacciones sobre el nuevo James Bond: celebraron que el actor Robert Pattinson haya sido elegido para dar vida al célebre agente en la próxima saga de cine.

"Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond", expresaron los reyes en un mensaje en redes sociales, tras el anuncio del nuevo intérprete del agente 007 del servicio secreto exterior británico MI6.

En su publicación, acompañaron el mensaje con la imagen oficial de Pattinson vestido de esmoquin y apuntando con un arma.

Hoy, en declaraciones dadas a conocer en el sitio web oficial 007.com, el actor destacó su entusiasmo por participar en la película, dirigida por Denis Villeneuve.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida (…) Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”, expresó Pattinson.

La realeza y James Bond

Cabe señalar que la reina Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre de 2022, coincidió durante su reinado con los otros seis actores que interpretaron a Bond antes de Pattinson: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Su relación con el agente 007 tuvo uno de sus momentos más memorables en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, cuando protagonizó un divertido 'sketch' junto a Craig.

En esa secuencia, Bond acudía al palacio de Buckingham para recoger a la monarca y acompañarla en helicóptero hasta el estadio olímpico, donde ambos parecían saltar en paracaídas antes de que Isabel II hiciera su entrada en la tribuna.

Ahora, la primera cinta de la saga encabezada por Pattinson será también el primer estreno durante el reinado de Carlos III.