Muere Mujer al Inhalar Monóxido de Carbono Durante Incendio en Allende, Coahuila
La mujer al percatarse del fuego, habría intentado refugiarse en la regadera de su casa
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Una mujer perdió la vida presuntamente por inhalación de monóxido de carbono durante un incendio registrado al interior de su vivienda, ubicada entre las calles Escobedo y Simón Bolívar, en el municipio de Allende, Coahuila.
De acuerdo con la información preliminar, al percatarse de que el fuego se extendía dentro del inmueble, la mujer habría intentado ponerse a salvo y buscó refugio en el área de la regadera.
Sin embargo, pese a sus intentos por protegerse de las llamas y el humo, no logró sobrevivir. De manera preliminar, se presume que la acumulación de monóxido de carbono habría provocado su fallecimiento.
Al lugar acudieron las autoridades correspondientes, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para determinar las causas y el origen del incendio. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.