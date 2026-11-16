Una mujer perdió la vida presuntamente por inhalación de monóxido de carbono durante un incendio registrado al interior de su vivienda, ubicada entre las calles Escobedo y Simón Bolívar, en el municipio de Allende, Coahuila.

De acuerdo con la información preliminar, al percatarse de que el fuego se extendía dentro del inmueble, la mujer habría intentado ponerse a salvo y buscó refugio en el área de la regadera.

Sin embargo, pese a sus intentos por protegerse de las llamas y el humo, no logró sobrevivir. De manera preliminar, se presume que la acumulación de monóxido de carbono habría provocado su fallecimiento.

Al lugar acudieron las autoridades correspondientes, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para determinar las causas y el origen del incendio. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.