La explosión de un puesto de venta de pirotecnia dejó al menos tres personas con quemaduras en la comunidad de Carmona y Valle, en el municipio de Tamalín, al norte de Veracruz.

El estallido provocó momentos de pánico entre los asistentes y las cuadrillas que participaban en las actividades de la celebración del Ochavario, como parte de las tradiciones de Xantolo.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 16 de noviembre, cuando el puesto de venta de fuegos artificiales explotó en medio de las festividades.

Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de Cruz Ámbar y posteriormente trasladados a un hospital del municipio de Naranjos para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas de la explosión ni sobre el estado de salud de las personas afectadas.