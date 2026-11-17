Un trágico accidente se registró en el municipio de boca del río, donde una mujer murió de manera instantánea después de ser atropellada cuando cruzaba avenida ejército mexicano.

La víctima fue identificada como Martha Carvallo según la información policiaca, quien al parecer salía de trabajo ya tarde debido a la fuerte lluvia que se había registrado previamente.

El lamentable hecho ocurrido a la altura de la calle Donato Casas, se da cuando ella pasaba de un lado a otro en el carril de norte a sur presuntamente hablando por teléfono, cuando de manera repentina el conductor de un auto la alcanza a embestir, proyectándola vario metros adelante. El responsable huyó del lugar.

Varias de sus pertenencias quedaron sobre el suelo, entre ellas su celular, el cual al llegar elementos policiacos sonaba y ellos contestan, escuchando en la bocina que preguntaba, ¿vas a venir?

Al confirmar que no tenía signos vitales, acordonaron la avenida y mantuvieron cerrada la circulación por algunas horas. posteriormente periciales al atender el hecho realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta ahora no se ha informado si ya se tiene identificada a la persona del vehículo.