Las intensas lluvias registradas en Coatzacoalcos, provocaron inundaciones y afectaciones en distintas colonias, donde el agua comenzó a acumularse en calles y sectores habitacionales.

Entre las zonas afectadas se encuentran Santa Rosa, Constituyentes, Brisas del Golfo, Punta Caracol, Iquisa, Los Almendros y El Tesoro en el sur de Veracruz.

Las precipitaciones se registraron durante las últimas horas y continuaron la mañana de este martes 17 de noviembre. Ante las condiciones climáticas, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 79 suspendió sus clases para este día.

El pronóstico indica que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y evitar transitar por calles inundadas.