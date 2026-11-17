El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que la corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que representan una amenaza para las comunidades estadounidenses.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el funcionario aseguró que la agencia mantiene su compromiso de exponer los vínculos entre organizaciones terroristas extranjeras y actores políticos corruptos.

“@DEAHQ sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses”, escribió Cole.

En su publicación, Cole no mencionó nombres de organizaciones, funcionarios o casos específicos relacionados con los señalamientos.

A principios de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el director de la DEA, Terry Cole, para revisar temas de colaboración entre ambos países en materia de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, durante el encuentro abordaron el intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y asuntos de extradición por conducto de las autoridades correspondientes.

El funcionario mexicano señaló que ambos coincidieron en la importancia de fortalecer las investigaciones para combatir las redes criminales que generan violencia, así como avanzar en la detención de objetivos prioritarios, frenar el tráfico de armas hacia México y combatir el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Por su parte, la DEA informó que durante la reunión también se abordaron los esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones narcoterroristas y combatir la corrupción que permite su operación.