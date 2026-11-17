Freeman Johnson, reconocido como el superviviente de mayor edad entre los militares estadounidenses que vivieron el ataque a Pearl Harbor, murió a los 106 años en Massachusetts, Estados Unidos.

El veterano falleció el sábado pasado en Centerville, localidad donde residía junto a su hija Diane, de acuerdo con información difundida por medios estadounidenses.

Johnson tenía 21 años cuando ocurrió el ataque sorpresa de Japón contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941. En aquel momento se encontraba a bordo del crucero ligero USS St. Louis, donde cumplía funciones como integrante de la Armada de Estados Unidos.

¿Cómo sobrevivió Freeman Johnson al ataque de Pearl Harbor?

El 7 de diciembre de 1941, Johnson se encontraba leyendo un libro cuando escuchó disparos de ametralladora y sintió movimientos repentinos en el barco. Años después, durante una entrevista con The Boston Globe en 2018, recordó que aquellas fueron las primeras señales de que algo no estaba bien.

Cuando comenzó el ataque, la tripulación recibió instrucciones de ocupar sus puestos de combate. Johnson descendió rápidamente a una cubierta inferior para reemplazar algunas piezas de una de las calderas del USS St. Louis, una labor que permitió al buque continuar su operación y alejarse de la zona de peligro.

En una entrevista concedida al mismo periódico en marzo, el veterano explicó que durante esos momentos no tuvo oportunidad de detenerse a pensar en lo que ocurría.

"Estás demasiado ocupado. No piensas en lo que está pasando ni en lo que va a pasar. Eres una pequeña pieza de una gran maquinaria. Me limité a hacer lo que me ordenaron".

El USS St. Louis logró salir de Pearl Harbor sin registrar bajas ni sufrir daños importantes, una circunstancia que le dio el sobrenombre de Lucky Lou, que significa el afortunado Lou, según información histórica del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Después de su participación en la Segunda Guerra Mundial, Johnson regresó a Massachusetts, donde trabajó durante algunos años en una estación de servicio. Posteriormente, se desempeñó durante cuatro décadas en un taller de maquinaria.

Su trayectoria militar continuó a bordo del USS Iowa, embarcación que participó en los preparativos para trasladar al entonces presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt a la Conferencia de Teherán, en noviembre de 1943, donde se reunió con Winston Churchill y Joseph Stalin.

También fue testigo del final de la guerra. Desde el mástil del USS Iowa observó la ceremonia de rendición de Japón, celebrada el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri, en la bahía de Tokio.

FBPT