La actividad sísmica en México se mantiene bajo monitoreo permanente debido a las condiciones geológicas del territorio nacional. Este martes, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los reportes de los temblores registrados en diferentes regiones del país, con información sobre su magnitud, epicentro y profundidad.

Si quieres conocer dónde tembló hoy y cuáles fueron las características de los movimientos telúricos, aquí te compartimos la información.

¿Dónde tembló hoy 17 de noviembre de 2026?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó seis sismos con magnitudes de 3.8 y 3.9 durante las primeras horas de este martes. El temblor de mayor intensidad fue de magnitud 3.9 y ocurrió a las 2:29 horas, a 68 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca.

Los otros cinco sismos alcanzaron una magnitud de 3.8. El primero se registró a las 2:45 horas, a 119 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas; posteriormente, a las 2:26 horas, se reportó otro a 72 kilómetros al sureste de Ciudad Juárez, Chihuahua.

A las 2:14 y 2:10 horas ocurrieron dos movimientos cerca de Crucecita, Oaxaca: uno a 41 kilómetros al este y otro a 46 kilómetros al sureste. A las 00:18 horas, se registró un sismo a 63 kilómetros al suroeste de Arriaga, Chiapas.

Ocurrió un sismo de magnitud 4.5 a las 9:39 horas, localizado a 21 kilómetros al sur de Yajalón, Chiapas, con una profundidad de 5 kilómetros.

Posteriormente, a las 11:41 horas, se registró otro movimiento de magnitud 4.1, también a 21 kilómetros al sur de Yajalón, con una profundidad de 5 kilómetros.

FBPT