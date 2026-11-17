Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que una persona prendió fuego a unas motocicletas estacionadas en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en la calle Aztahuacan y además ocasionaron daños en un automóvil que estaba junto a las motos.

Al sitio se presentaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y policías capitalinos para atender la emergencia.

¿Qué pasó en la colonia Pedregal de Santo Domingo?

El video de las cámaras en la colonia Pedregal de Santo Domingo mostró cómo un hombre se acercó y observó las motos que estaban estacionadas en medio de dos autos.

El sujeto entonces roció el líquido que llevaba en una botella, presuntamente gasolina, y después prendió fuego a una de las motos.

El fuego alcanzó a la segunda unidad y también generó severos daños materiales en la parte frontal de la camioneta aledaña. Tras generar el incendio, el hombre corrió.

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Sin lesionados por incendio de motos

En redes sociales, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que no se reportaron lesionados por esto hechos.

Detalló que en total se encontraron dos motocicletas quemadas en su totalidad, así como el motor de un vehículo particular en la vía pública.

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