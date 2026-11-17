La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentra en China por su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, en la ciudad de Shenzhen, donde también se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y jefes de Estado.

En esta visita a China, la presidenta habló del Plan México, su significado, y cómo pueden participar con inversiones en nuestro país.

Sobre colaboración, uno de los temas fueron los hospitales inteligentes de China, un modelo que se podría incorporar en México; además, la mandataria habló de medio ambiente, economía circular, transformación de la basura, desarrollo científico, tecnológico y las fuentes renovables de energía.

En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablará de los temas comerciales con China.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Claudia Sheinbaum Participa en Ponencia durante la APEC CEO Summit 2026

En su intervención magistral en el APEC CEO Summit 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que nuestro país demuestra que existe otra forma de promover y entender el desarrollo, en la que la fortaleza de una economía no se mide por cuánto produce, sino por el bienestar que genera, donde la inversión se convierte en derechos, la riqueza en prosperidad compartida y el desarrollo en mejores condiciones de vida, lo que ha tomado una nueva dimensión a través del Plan México, del que detalló se sustenta en cinco principios: prosperidad compartida, soberanía energética y alimentaria, inversión pública, privada y mixta en infraestructura, incentivos para la inversión privada basada en las vocaciones productivas de cada región y responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

La mandataria hizo énfasis en que "México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo".

"Sabemos en México a dónde queremos ir. Nuestro modelo no es una copia en una fórmula importada. Nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia”, afirmó.

Precisó no acudir solamente a ofrecer oportunidades de inversión, sino a compartir una visión de futuro, donde crezcan México y todas las economías.

Posteriormente, en la reunión bilateral con el presidente de China, Sheinbaum Pardo aseguró que esta visita representa una nueva era en las relaciones diplomáticas.

“Queremos que sea una relación que es resultado de profundos lazos de amistad y de principios compartidos como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida”.

Expresó a su homólogo chino, Xi Jinping, las áreas en las que su gobierno está interesado en estrechar lazos como los temas relacionados con la ciencia y tecnología, agricultura, energías limpias, recursos hídricos, salud, cultura y turismo.

Al finalizar el encuentro, la mandataria detalló que habló de colaboración en distintos ámbitos: científico, académico, en temas ambientales. Explicó que China desarrolla parte de los trenes que se están desarrollando en México y destacó la importancia de seguir colaborando en dichos temas, así como en minivehículos, agricultura y salud.

Agregó que ambos líderes también hablaron de turismo y que le solicitó un panda para el Zoológico de Chapultepec. Además, se tocó también el tema de aumentar las exportaciones de México a China en distintos productos, desde el aguacate hasta el tequila.

En la reunión de la APEC, donde participan todos los jefes de Estado, la presidenta Sheinbaum hablará de la importancia de tener una relación basada en la cooperación para el desarrollo, de complementariedad de las economías, y de garantizar el desarrollo de todos los países, según indicó antes de partir a este viaje.

Con información de Sarahí Méndez

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