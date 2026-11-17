Ante la polémica derivada del uso de la inteligencia artificial en el examen anual de acceso a la universidad, el gobierno de Corea del Sur tomó algunas decisiones para evitar trampas.

El primer ministro Han Seong-sook informó que aumentarán en 8 mil 400 personas el contingente habitual de 75 mil supervisores repartidos en mil 312 centros de aplicación de prueba.

La medida se da luego de que se revelara que un alumno usó herramientas de inteligencia artificial en el examen nacional de contabilidad fiscal, dijo el martes el primer ministro.

Conocido como Suneung, el examen anual de acceso a la universidad que empezará el jueves, se considera clave para obtener empleos bien remunerados en el futuro o incluso para mejorar las perspectivas matrimoniales.

Prueba de la importancia y la presión, parte del país se paraliza durante los exámenes: la apertura de las bolsas se retrasa una hora y los vuelos se suspenden temporalmente durante la prueba oral de inglés.

Pero el auge de la inteligencia artificial sembró el temor de que los alumnos intenten recurrir a estas herramientas para mejorar fraudulentamente sus resultados.

Además enviarán una alerta de emergencia a todos los teléfonos antes de las pruebas para poder detectar los celulares que no hayan sido entregados.

Mientras que los estudiantes con lentes deberán colocarlos sobre los pupitres para que los supervisores comprueben que no son dispositivos inteligentes.

Los estudiantes "tendrán que recogerse ambas mangas, y se revisarán también los cuellos, los botones y otras zonas para determinar si se ocultan dispositivos electrónicos, incluidas cámaras en miniatura", dijo Han.

Quienes sean sorprendidos haciendo trampas pueden ser vetados de presentarse al Suneung durante diez años, cuando la sanción actual es de un año, explicó el primer ministro.

Además, el gobierno perseguirá por la vía penal los casos graves de fraude, como aquellos en los que se utilicen dispositivos inteligentes.

El primer ministro reconoció que los alumnos pueden sentirse "nerviosos e intimidados" por estas medidas, pero insistió en que estas buscan "proteger el valor del esfuerzo" y "garantizar una competencia justa".

ICM