El presidente Xi Jinping dijo que China y México pueden preservar la paz mundial y alcanzar el desarrollo compartido, por lo que planteó a la mandataria Claudia Sheinbaum cuatro ejes de trabajo para fortalecer la relación bilateral de ambos países.

En un posicionamiento difundido por la agencia estatal Xinhua, se detalló que las dos naciones son buenas amigas separados por el océano Pacífico y pertenecen al Sur Global, que atraviesan una etapa clave de desarrollo y revitalización.

La comunicación fue difundida como parte de lo tratado en la reunión bilateral de Xi y Sheinbaum en Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Ante la compleja y cambiante situación internacional, impulsar las relaciones entre ambos países hacia niveles más altos, con mayor alcance y profundidad, es importante para cumplir sus respectivas estrategias de desarrollo nacional y fortalecer la cooperación", señaló el medio.

Mao Ning, portavoz de la Cancillería china, hizo eco del mensaje del mandatario de la potencia asiática, que pretende llevar el vínculo a un nivel superior.

"Xi señaló que China está dispuesta a trabajar con México para impulsar el desarrollo de alta calidad de las relaciones bilaterales, construir conjuntamente una región Asia-Pacífico próspera y estable, abierta e integrada, de beneficio mutuo e inclusiva, así como promover un sistema de gobernanza global más justo y equitativo", publicó en X.

Los cuatro ejes planteados por Xi son los siguientes:

Confianza política: mantener un trato sincero, profundizar la confianza política, preservar el rumbo de las relaciones bilaterales y estrechar los intercambios y la cooperación en todos los niveles. También propuso organizar las celebraciones por el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se conmemorará el próximo año. Beneficio mutuo: impulsar la cooperación amistosa y la coordinación estratégica, así como profundizar los proyectos conjuntos en infraestructura, ciencia y tecnología, energías limpias, cultura y turismo. Justicia y equidad: estrechar la colaboración multilateral y fortalecer la coordinación en plataformas como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de defender las normas fundamentales de las relaciones internacionales. Destino compartido: profundizar la cooperación entre China y América Latina y el Caribe, así como avanzar en los cinco proyectos para construir una comunidad de futuro compartido entre ambas partes.

A decir de Xinhua, la presidenta mexicana reiteró que su país "respeta firmemente" el principio de una sola China y destacó la importancia de las relaciones con el país asiático.

Además, expresó la disposición de México a fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología, manufactura, inteligencia artificial, agricultura y recursos hídricos, en el marco de la implementación del Plan México.

También planteó ampliar los intercambios en salud, educación, cultura y turismo para llevar la relación bilateral a una nueva etapa.

El Diario del Pueblo reportó que Xi defendió profundizar la cooperación bilateral en infraestructuras, tecnología y energías limpias.

Antes de viajar a Shenzhen, Sheinbaum había señalado que el comercio no sería el asunto central de su reunión con Xi y descartado que el acercamiento a China perjudicara las negociaciones comerciales de México con Washington.

Pero entrevistada luego del encuentro, dijo que abordó la necesidad de aumentar exportaciones mexicanas a China. Además, aseguró que funcionarios de los dos países sostendrán una cita para ampliar temas comerciales.

La cita de este martes se produjo poco antes de la reunión de líderes de las 21 economías de la APEC, prevista para el miércoles y el jueves, en la que Sheinbaum participará por primera vez como presidenta tras asumir el cargo hace más de dos años.

México, que organizará la cumbre del foro en 2028, expresó además su disposición a reforzar la coordinación multilateral con China.

ASJ